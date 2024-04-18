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المصرية للاتصالات: بطولة البرمجة أظهرت للعالم قدرتنا على تقديم خدمات فائقة

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "فخور بما قدمته المصرية للاتصالات من خدمات اتصالات فائقة خلال فعاليات البطولة الدولية للبرمجة ICPC المقامة في مدينة الأقصر، فقد أظهر هذا الحدث الهام قدراتنا الفنية وبنيتنا التحتية القوية، وقدرتنا على تقديم خدمات الاتصالات الفائقة من قلب الصعيد جنوب مصر".

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وأضاف نصر الدين: "ساهمت المصرية للاتصالات بخدماتها المتميزة في دعم نجاح البطولة على مدار أربعة أيام من خلال توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة في معبد الأقصر وفي مقر انعقاد البطولة، بما ضمن البث الحي المتميز للمنافسات لجميع أنحاء العالم ولم يكن لذلك أن يتحقق لولا جهود تطوير بنيتنا التحتية التي لا تتوقف منذ سنوات والتي منحت المصرية للاتصالات بنية تحتية قوية تمتد في جميع ربوع مصر من شمالها لجنوبها".

وتختتم اليوم فعاليات البطولة الدولية للبرمجة ICPC التي تستضيفها مصر للمرة الأولى بمحافظة الأقصر في الفترة من 15 إلى 18 أبريل برعاية الشركة المصرية للاتصالات "وي" وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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