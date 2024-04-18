شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر يتراجع.. عيار 21 يسجل 3265 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس في منتصف تعاملات اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم نحو 3731.5 جنيه للبيع، و3702.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 3420.5 جنيه للبيع، و3394.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، نحو 3265 جنيها للبيع، و3240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2798.5 جنيه للبيع، و2777.25 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2176.75 جنيه للبيع، و2160 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1865.75 جنيه للبيع، و1851.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 26120 جنيها للبيع، و25920 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأوقية عالميا 2385 دولارا للبيع، و2384 دولارا للشراء.

