شكرا لقرائتكم خبر عن "الخزانة الأمريكية" تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار.. الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

نتيجة الاكتتاب

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء ، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 66 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 67 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 43 مليار دولار.و جاء الطلب على السندات ذات العامين وذات الخمس سنوات أقل من المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات السباعية أعلى قليلا من المتوسط.