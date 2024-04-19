شكرا لقرائتكم خبر عن البيانات الاقتصادية الأمريكية تغلق وول ستريت مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق يوم الخميس، وسط تقييم المستثمرين لأحدث نتائج أعمال للشركات ومع بيانات اقتصادية، وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشير إلى أنه من غير المرجح أن يخفض البنك أسعار الفائدة في وقت قريب.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن سوق العمل ظلت قوية، إذ لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، ليظل عند مستويات منخفضة بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. تراجع ستاندرد آند بورز ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.02 نقطة أو 0.24% ليغلق عند 5010.19 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 82.35 نقطة أو 0.52% إلى 15601.02 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.87 نقطة أو 0.06% إلى 37777.18 نقطة.