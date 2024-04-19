شكرا لقرائتكم خبر عن للأطفال.. كل ما تريد معرفته عن جولات "المتحف المصرى الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المتحف المصري الكبير جولات للأطفال داخل "متحف الأطفال" بالمتحف، وهو مكان مصمم لينمى شغف الأطفال حول تراثهم من خلال تجارب تعليمية مخصصة باستخدام الأدوات البصرية والسمعية والحسية ليجذب الأطفال ويظهر لهم عظمة الحضارة المصرية الكبيرة. الأسعار: للأطفال المصريين 150 جنيها

للأطفال العرب أو الأجانب المقيمين فى مصر 250 جنيها

للأطفال العرب أو الأجانب 500 جنيه الأعمار المسموح لها

تنقسم الجولات للأطفال أعمار: من 6 إلى 7 سنوات

من 8 إلى 10 سنوات

من 11 إلى 12 سنة إرشادات: متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير مناسب لأطفال من سن 6 -12.

الجولة مدتها 45 دقيقة.

الجولة متاحة باللغة العربية والإنجليزية.

لحجز الزيارات المدرسية، التواصل على [email protected]

المتحف المصري الكبير غير مسؤول عن فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية.

غير المصرى المتزوج بمصرية وأبناؤهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد.

تتوفر مواقف للسيارات فى الموقع مقابل رسوم. الأسعار:الأعمار المسموح لهاتنقسم الجولات للأطفال أعمار:إرشادات:

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