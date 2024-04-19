مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 22,07 نقطة، أو 0,1% ، ليصل إلى 37775,38 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11,09 نقطة، أو 0,2% ، ليصل إلى 5011,12 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 81,87 نقطة ، أو 0,5% ، ليصل إلى 15601,50 نقطة.