«الشورى» يناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة الأسبوع القادم؛ لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ويستمع المجلس في جلسته العادية الـ25؛ التي يعقدها الإثنين القادم، إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء حول تقرير اللجنة بشأن مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية وفقا لـ “عكاظ”.

كما يناقش تقريرين مقدمين من لجنة التجارة والاستثمار بشأن تقارير الأداء السنوية للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 /‏‏‏1444، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 /‏‏‏1444.

ومن المنتظر خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ26؛ التي سيعقدها الثلاثاء القادم، أن يحسم قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن تقريرها ورأيها في التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 /‏‏‏1444هـ، وما ورد في تقرير اللجنة من توصياتٍ حياله، ويدرس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1445 /‏‏‏1444.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1445 /‏‏‏1444هـ.

كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة، تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1445 /‏‏‏1444هـ.