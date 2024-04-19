شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن النفيسة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، ما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 2386.05 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولارًا، الذي سجله يوم الجمعة الماضي.ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وزاد نحو 2% منذ بداية الأسبوع.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.28 دولارًا للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.39 دولارًا فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولارًا.