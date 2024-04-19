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ارتفاع أسعار الذهب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في ظل المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط والمخاطرة في الأسواق المالية وما زاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.3% ليصل إلى 2386.05 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارًا في وقت سابق من الجلسة, فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتبلغ 28.28 دولاراً للأوقية, حيث صعد البلاتين 0.6% ليصل إلى 938.39 دولارًا فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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