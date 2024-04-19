شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل 3260 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقر سعر الذهب في مصر، دون تغيرات وذلك في ظل التذبذب في سعر أونصة الذهب العالمية إلى جانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما يبقى الترقب قائما في الأسواق لأية تأثيرات من حركة السعر العالمي على السعر المحلي الذي عاد إلى الارتباط به مؤخرًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.

الذهب والدولار

تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.40 جنيه لكل دولار، وذلك بعد أن ارتفع بمقدار 1 جنيه تقريباً منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر، يأتي هذا في ظل استقرار بشكل عام في حركة سعر الصرف في مصر خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس على هدوء تداولات سوق الذهب.



من جهة أخرى نجد أن ضعف الطلب الحالي على الذهب المحلي دفع التجار إلى تصدير الذهب الخام لتحقيق استفادة وتعويض تراجع الطلب الحالي، وبالتالي تسبب هذا في تراجع سعر الذهب المحلي مؤخرًا.

عاد الارتباط بين سعر الذهب المحلي وسعر اونصة الذهب العالمي مؤخراً خاصة بعد أن استقر سعر الصرف في البنوك الرسمية، وهو ما يبقي الترقب في الأسواق المحلية لأية تغيرات قادمة في سعر الذهب العالمي.