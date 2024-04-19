شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. ستوكس 600 يغلق على تراجع بنسبة 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعا عند الإغلاق، لكنها تفادت تسجيل أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بنسبة 0.1%، فيما قفز سهم لوريال 5% بعد أن سجلت الشركة زيادة 10% في مبيعات الربع الأول على أساس سنوي. نتائج مؤشرات الأسهم الأوروبية وهبط سهما شنايدر إلكتريك 3.2%. وفولفو 4.1%، بعد أن باعت جيلي القابضة ثاني أكبر مساهم في فولفو، جزءًا من حصتها في شركة صناعة الشاحنات السويدية.

كما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.7%، مع خسارة سهم كوميت هولدنج السويسرية 3.4% بعد نتائج الربع الأول.