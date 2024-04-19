الاقتصاد

الأسهم الأوروبية.. ستوكس 600 يغلق على تراجع بنسبة 0.1%

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واس - عواصم  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعا عند الإغلاق، لكنها تفادت تسجيل أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بنسبة 0.1%، فيما قفز سهم لوريال 5% بعد أن سجلت الشركة زيادة 10% في مبيعات الربع الأول على أساس سنوي.

نتائج مؤشرات الأسهم الأوروبية

وهبط سهما شنايدر إلكتريك 3.2%. وفولفو 4.1%، بعد أن باعت جيلي القابضة ثاني أكبر مساهم في فولفو، جزءًا من حصتها في شركة صناعة الشاحنات السويدية.
كما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.7%، مع خسارة سهم كوميت هولدنج السويسرية 3.4% بعد نتائج الربع الأول.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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