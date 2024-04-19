شكرا لقرائتكم خبر عن مؤكدا على معالجتها.. "الجدعان" يوضح القضايا التي تواجه الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الاقتصاد العالمي

مجال المالية العامة

الدمام - شريف احمد - عقد وزير المالية، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الأستاذ محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، للحديث عن النتائج الرئيسية لاجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى ملاحظات المدير العام بشأن أجندة السياسات العالمية.وأشاد الجدعان بالجهود التي بذلتها الرئيسة السابقة للجنة، ناديا كالفينو، مؤكدا أهمية دعم التعاون متعدد الأطراف لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي.كما أكّد على أهمية معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع مستويات الديون السيادية التي تعوق قدرة الدول منخفضة الدخل على تنمية اقتصاداتها وتحسين حياة شعوبها.وأوضح "الجدعان" أن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يدعمون الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتعزيز تنمية القدرات في البلدان الأعضاء.كما رّحب بإطلاق الشراكة العالمية للتمويل، العام للاستجابة للطلب المتزايد على تنمية القدرات في مجال المالية العامة.وتطلّع كلٌ من الجدعان وجورجيفا لإضافة المقعد الخامس والعشرين الجديد للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المخصص للقارة الأفريقية لإيصال صوتها وتمثيلها في المجلس اعتباراً من نوفمبر 2024م.