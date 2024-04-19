الاقتصاد

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والجنيه الإسترليني ينخفض

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.51% ليتداول عند 1.2370 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.56% إلى 1.1617 يورو.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 18.80 نقطة، ليصل إلى 7895.85 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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