شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والجنيه الإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.51% ليتداول عند 1.2370 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.56% إلى 1.1617 يورو.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 18.80 نقطة، ليصل إلى 7895.85 نقطة.