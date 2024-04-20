سعر الذهب يتراجع خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب بحلول التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، مقلصا مكاسبه خلال التعاملات مع تراجع سعر الجرام بنحو 5 جنيهات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية وفقا لموقع "مصراوي":

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3255 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3720 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب إلى 26040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.