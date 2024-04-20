موريتانيا توقع اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت موريتانيا والبنك الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

ووقّع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان دياكانا، حيث ستخصص التمويلات المقدرة بـ 67 مليون و 300 ألف دولار أمريكي، لمشروع دعم النظام الصحي في موريتانيا ليكون بجودة عالية .