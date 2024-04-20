شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع قيمة الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفّض البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل حتى يوم 22 أبريل بواقع 65.13 كوبيكاً، مقارنة بمستواه عند آخر إغلاق، ليبلغ 93.4409 روبلاً, إضافة إلى خفض سعر صرف اليورو إلى 99.5797 روبلاً، بمقدار 95.23 كوبيكاً.

كما قام "المركزي الروسي" بخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9.44 كوبيكات، ليصل إلى 12.8816 روبلاً.