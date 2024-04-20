الاقتصاد

"المركزي الروسي" يرفع قيمة الروبل مقابل العملات الرئيسية

0 نشر
واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع قيمة الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفّض البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل حتى يوم 22 أبريل بواقع 65.13 كوبيكاً، مقارنة بمستواه عند آخر إغلاق، ليبلغ 93.4409 روبلاً, إضافة إلى خفض سعر صرف اليورو إلى 99.5797 روبلاً، بمقدار 95.23 كوبيكاً.
كما قام "المركزي الروسي" بخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9.44 كوبيكات، ليصل إلى 12.8816 روبلاً.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا