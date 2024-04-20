محافظ بنك كوريا المركزي: سعر صرف الوون أمام الدولار قد يستقر إذا لم يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانج يونج إن سعر صرف الوون أمام الدولار ربما يتحرك صوب الاستقرار إذا لم تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى “العديد من الشكوك” الناجمة عن التطورات في المنطقة.

جاء توقع ري في ظل المخاوف بشأن استمرار انخفاض قيمة الوون وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعا في السابق بسبب استمرار التضخم أكثر من المتوقع وفقا لـ “الأقتصادية”.

وأشار محافظ بنك كوريا المركزي إلى المخاوف من هجوم إيران الأخير على إسرائيل والرد الإسرائيلي والذي أثار المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا وحدوث اضطرابات في شحنات النفط والتعاملات التجارية الأخرى.

وأضاف ري في اجتماع مع مراسلين كوريين جنوبيين “إذا لم يتصاعد الصراع إلى حرب أوسع نطاقا وإذا لم يحدث غلق لمضيق هرمز، أعتقد أن سعر الصرف ربما يتحول مجددا صوب الاستقرار”.