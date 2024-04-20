تراجع 15 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 15 جنيها خلال تعاملات اليوم السبت، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3260 جنيها، مقارنة بـ3275 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2794 جنيها، كما تراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3725 جنيهات كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيها ليصل إلى 26080 جنيها، مقابل 26200 جنيه فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب، فى تعاملات أمس الجمعة، وسجلت ارتفاعاً للأسبوع الخامس على التوالي، حيث أدت المخاوف من المزيد من الانتقام المتبادل بين إيران وإسرائيل إلى تحفيز الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7% إلى 2395.15 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه إلى 2417.59 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت الأسعار بنسبة 2.2% هذا الأسبوع، وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2413.8 دولار.

وقال مدير تداول المعادن في High Ridge Futures، ديفيد ميجر: "لقد سيطر التصعيد ووقف التصعيد في الشرق الأوسط على الأسواق، إذا تراجع الوضع، فسوف يتراجع الذهب أو يتماسك مع جفاف شراء الملاذ الآمن"، مضيفا أنه على المدى الطويل، سيستمر الاتجاه الصعودي المرتفع في الذهب حيث قد لا يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في أقرب وقت كما تتوقع السوق".

واجتمع مسئولو الفدرالي الأمريكي حول فكرة أنه ليس هناك حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة. ويرى السوق حالياً فرصة بنسبة 67% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وأسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. وقالت مؤسسة Antaike الصينية للأبحاث، إن الذهب، الذي حقق مكاسب قوية هذا العام، سيرتفع أكثر بفضل توقعات الطلب الصيني القوية، والشكوك المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 28.66 دولار، ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 931.22 دولار، ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1016.91 دولار. وسجل كلا المعدنين انخفاضات أسبوعية.