تراجع أسعار زيت الطعام 25% في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن هبوط أسعار زيت الطعام بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ليصل سعر زجاجة الزيت بين 65 إلى 80 جنيها بحسب النوع والبراند.

وأكد الاتحاد، أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكل ماركات السيارات.

كما أكد أن هناك وفرة واضحة لكل السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.