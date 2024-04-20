الاقتصاد

البورصة المصرية تخسر 12.6 مليار جنيه في أسبوع

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 12.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.7%.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيج7ي إكس 30) بنسبة 0.6%، ليصل عند مستوى 28332.65 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 0.57%، ليصل إلى مستوى 6504.19 نقاط، بينما خسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57%، لينهي تداولاته عند مستوى 9257.92 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 338.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 8.194 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 600 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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