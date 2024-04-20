تراجع أسعار الجبنة البيضاء بالأسواق 24%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن هبوط أسعار الجبنة البيضاء في الأسواق بنسبة تصل 24%، لينخفض سعر الكيلو من مستويات وصلت إلى 150 جنيها إلى مستويات 113 جنيها.

وأشار اتحاد الغرف إلى أن نسبة الانخفاض تسجل 18 و22 و24 و25% بحسب الشركة المنتجة، وكذلك حسب السلاسل التجارية المختلفة، لتواصل الأسعار هبوطها في الأسواق.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكل ماركات السيارات.