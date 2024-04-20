لتر الخليط بـ65 جنيها.. وزير التموين يعلن تخفيض أسعار الزيوت بنسبة 36%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت اليوم السبت، بنسبة 14% بالإضافة إلى التخفيضات السابقة ليصل إجمالى التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسلة الاجتماعات التى انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزاراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فى ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافى الذى تم اليوم يبدأ من 65 جنيها لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر فى الأسواق. كما أكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال، وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلاً من أرما ، صافولا ، والمتحدة ، وغيرها من الشركات المنتجة.