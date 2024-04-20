نهاية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

وفي بداية التعاملات، صعد سعر جرام الذهب 5 جنيهات، قبل أن يصعد بقيمة 10 جنيهات مع منتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2180 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 3737 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.