شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» توقع اتفاقية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا اتفاقية تعاون إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع في جمهورية مصر العربية لإنشاء شركة مشتركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تعمل في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وأضافت أن الشركة تسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.