شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المراعي» 9% إلى 692.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المراعي صافي ربح في الربع الأول من 2024 يقدر بنحو 692.227 مليون ريال، بارتفاع 9%، مقارنة بـ 635.057 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن صافي الربح ارتفع مدفوعاً بنمو الإيرادات 8% نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وأشارت إلى أن مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 9% كنت لقطاع الألبان والعصائر إذ ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن ارتفاع أرباح القطاع جاءبسبب التحسن في المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، ودخول 10 أيام من شهر رمضان المبارك في الربع الأول خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

وأفاد بأن أرباح قطاع المخبوزات ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

ولفت إلى أن صافي ربح قطاع الدواجن حقق ارتفاعاً إيجابياً مقارنة بالعام الماضي، بسبب استمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.

ونوه بارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 87% خلال الربع الأول من العام 2024م (692 مليون ريال) مقارنة بالربع الرابع من العام 2023م (371 مليون ريال).

وبحسب الشركة يعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات والتحسن في مزيج المنتجات، بالإضافة إلى التغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.