شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تمنح الذكاء الاصطناعي وظائف ضمن فريق عملها بدلاً من البشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعيد شركة "جوجل" العملاقة هيكلة مؤسستها المالية في خطوة ستشمل تسريح العمال أو نقلهم إلى أماكن أخرى، بينما تقوم فيه الشركة بدفع الموارد لصالح الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستبدال الموظفين بالتقنيات الربوتية الحديثة، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية. مبررات جوجل قالت المديرة المالية روث بورات في مذكرة تم إرسالها إلى الموظفين: "إن قطاع التكنولوجيا في خضم تحول هائل في النظام الأساسي مع الذكاء الاصطناعي، وكشركة هذا يعني أن لدينا الفرصة لصنع منتجات أكثر فائدة لمليارات المستخدمين وتوفير حلول أسرع لعملائنا ولكنه يعني أيضًا أنه يتعين علينا بشكل جماعي اتخاذ قرارات صعبة بما في ذلك كيفية ومكان عملنا للتوافق مع احتياجاتنا والمجالات ذات الأولوية القصوى". تخفيض الوظائف وتأتي التخفيضات الأخيرة في أعقاب جهد أوسع تبذله جوجل لإعادة ترتيب قوتها العاملة ومواردها لاستيعاب المزيد من الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي مع تباطؤ نمو الإعلانات.

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قال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي للموظفين في يناير أنه من المحتمل أن يتم تخفيض الوظائف في عام 2024 على الرغم من أنه لم يحدد الفرق أو المواقع التي ستتأثر باستبدال الربوتات للبشر.

كما قال متحدث باسم شركة جوجل المملوكة لشركة "ألفابت" يوم الأربعاء إن الشركة تعمل على تسريح لعدد غير محدد من الموظفين مما يمثل أحدث التخفيضات في كيان عملاق التكنولوجيا. مصير الموظفين حول مصير الموظفين والعمال قال متحدث باسم جوجل إن عمليات التسريح من العمل ليست على مستوى الشركة بشكل كامل بل في أجزاء وأن الموظفين المتأثرين سيكونون قادرين على التقدم لشغل أدوار داخلية أخرى ومواقع أفضل لكنه لم يحدد عدد الموظفين المتأثرين ولا الفرق المشاركة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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وأشارت بورات إلى أن إعادة الهيكلة ستؤثر على الفرق المالية محليا وخارجيا بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. عمليات تشغيلية أكثر مركزية وذكرت بورات أيضًا أن الشركة ستنشئ ”مراكز” لعمليات أكثر مركزية بما في ذلك بنجالور ومكسيكو سيتي ودبلن وشيكاجو وأتلانتا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

وأشارت إلى أن الشركة تخطط للحفاظ على وجود كبير في منطقة خليج سان فرانسيسكو. استمرارية جوجل حول الاستمرارية، قال متحدث باسم جوجل:"كما قلنا نحن نستثمر بشكل مسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص المهمة المقبلة، ومن أجل وضعنا على أفضل وجه لهذه الفرص طوال النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2024 أجرى عدد من فرقنا تغييرات لنصبح أكثر كفاءة ونعمل بشكل أفضل". أهمية كبيرة بين الشباب يأتي ذلك فيما يُظهر تقرير حديث أهمية جوجل وتنامي الاقبال عليها رغم المعوقات وأنه بينما يلجأ الجيل زد بشكل متزايد إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلومات يظل جوجل نقطة البداية الأساسية لجزء كبير من هذه الفئة العمرية.

وتظهر البيانات التي نشرها موقع أكسيوس أن 46% من مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يبدأون استفساراتهم عبر الإنترنت على جوجل مقارنة بـ 58% ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عامًا.

ويشير هذا إلى تحول في عادات البحث بين الجيل Z وجيل الألفية الذين بلغوا سن الرشد خلال صعود جوجل إلى الهيمنة.