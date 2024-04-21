المبيعات المخيبة للآمال تجبر “تسلا” على خفض أسعار سياراتها في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز 3 وطراز واي في الصين وفقا لما ذكره موقعها على الإنترنت، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات واي وإكس وإس في أمريكا، بعد أن أسهمت مبيعات الربع الأول المخيبة للآمال في تضخم المخزونات.

وأظهر الموقع أن السعر المبدئي للطراز 3 المتجدد قد انخفض إلى 231,900 يوان (32,000 دولار) من 245,900 يوان سابقا، ويباع الطراز واي الآن بسعر يبدأ من 249,900 يوان (34,500 دولار) انخفاضا من السعر السابق البالغ 263,900 يوان.