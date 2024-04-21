بداية التعاملات.. الذهب يتراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث هبط الجرام 10 جنهيات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 3726 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.