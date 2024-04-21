شكرا لقرائتكم خبر عن عمالقة التكنولوجيا يحتلون صدارة اهتمام أسواق الأسهم هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يركز مستثمرو الأسهم على أداء شركات التكنولوجيا الكبرى قبل انطلاق تداولات الأسبوع الجاري، وذلك وسط مخاوف من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية الموجودة حالياً على تقييماتها.

وخلال الأسبوع الماضي شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات كبيرة بين صعود وهبوط لتكافح من أجل العودة لسابق نموها، مع تزامن مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، مع إعلان قائمة جديدة من أرباح الشركات، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. المؤشرات الرئيسية الثلاثة تحاول الشركات المدرجة على المؤشرات الرئيسية الثلاثة التداول العودة إلى مسار ارتفاعها القوي، بعدما أنهى مؤشر إس آند بي 500 الأسبوع الماضي منخفضًا بنحو 0.6%، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي نسبة أكثر تواضعًا بلغت 0.1%. وفي الوقت نفسه، قاد مؤشر ناسداك المركب الخسائر حيث انخفض بأكثر من 1%. أسهم "إنفيديا" قادت الشركة انخفاضات أسهم التكنولوجيا الكبرى خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سهم "انفيديا" بنسبة 4% تقريبًا وتراجع سهم "ميتا" بأكثر من 1%.

اقرأ ايضاً: الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والجنيه الإسترليني ينخفض

وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأسوأ أداءً على مؤشر إس آند بي 500 حيث انخفض بنسبة 1.5٪ تقريبًا. لماذا تراجعت سوق وول ستريت؟ وتكافح الأسهم من أجل استعادة ارتفاعها الذي حققته في بداية العام متأثرة في الآونة الأخيرة بالمخاوف بشأن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن توقيت وعمق تخفيضات أسعار الفائدة.

وجاءت صدمة أخرى يوم الثلاثاء حيث دفعت التعليقات المتشائمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التضخم البعض إلى إعادة تقييم رهاناتهم على خفض للفائدة بين سبتمبر إلى ديسمبر.

وبعد أن أشارت النتائج الصعودية للبنوك الكبرى إلى عودة الزخم لوول ستريت يتطلع المستثمرون إلى موسم الأرباح لإعطاء الأسهم دفعة للأعلى. أسهم "يونايتد إيرلاينز" ارتفعت أسهم "يونايتد إيرلاينز" بأكثر من 17٪ الأسبوع الماضي، وتطمح إلى مواصلة أدائها القوي، بعد أن سجلت إيرادات مرتفعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

لكن أسهم "إيه إس إم إل" انخفضت بأكثر من 7% في نيويورك بعد التحديث الفصلي للشركة الهولندية.

اقرأ أيضاً: الأسهم الأمريكية.. داو جونز يرتفع بفضل صعود أمريكان إكسبريس

تخلفت "إيه إس إم إل" أكبر مورد للمعدات لشركات صناعة الرقائق في جميع أنحاء العالم عن تقديرات الطلب على الرغم من أن مبيعاتها إلى الصين صمدت وسط القيود الأمريكية. توقعات "إس آند بي 500" من المتوقع أن يشهد مؤشر "إس آند بي 500" تقلبات هذا الأسبوع، بعدما تراجعت حركة السوق أكثر من المعتاد الأسبوع الماضي، مما يعكس "المسار الأكثر وعورة" الذي يرى بعض الاستراتيجيين في وول ستريت أن السوق يتجه إليه.

وفي كل جلسة من الجلسات الأربع الأخيرة، أغلق المؤشر منخفضًا بنسبة 0.5٪ على الأقل عن أعلى مستوى له في الجلسة والمرة الوحيدة الأخرى التي حدث فيها ذلك منذ بداية عام 2023 كانت في أكتوبر وهو القاع الأخير للمؤشر. آفاق أسعار النفط قال دينيس كيسلر نائب رئيس بنك "بي أو كيه فايننشال": "تستمر العقود الآجلة للنفط الخام في تفكيك بعض المتغيرات الجيوسياسية التي تم تسعيرها".

استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 82.69 دولارًا للبرميل في حين انخفض سعر خام برنت السعر القياسي الدولي إلى أقل من 88 دولارًا للبرميل.

فيما تراجع النفط الخام عن أعلى مستوياته خلال لعام 2024 التي لامسها في وقت سابق من هذا الشهر عندما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 87 دولارًا للبرميل وتجاوز خام برنت 92 دولارًا للبرميل.