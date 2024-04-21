بدءا من مايو.. مصر تقرر وقف تصدير الغاز الطبيعي المسال

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من شهر مايو المقبل، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بحسب ما نقل موع "الأسبوع".

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر حكومية قولها إن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن مصر تدرس شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديًا أمامها.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادرها، أنه سيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها، مضيفة: ستكون هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل ظُهر الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار ما يعادل نسبة 74%، لتسجل في 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال 2022.