820 مليون دولار.. وسائل إعلام: مصر تتسلم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "اقتصاد الشرق" نقلا عن مصدرين مطلعين بأن مصر تسلمت أمس، السبت، 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما أعلن الصندوق في وقت سابق، فإنه جاء صرف هذه الشريحة بعد أن أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل أيام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما أتاح لها الحصول على 820 مليون دولار فورا.

وفي ديسمبر قبل الماضي، تسلمت مصر أول دفعة بنحو 350 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار قبل رفعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في حوار سابق مع "اقتصاد الشرق" إن مصر ستتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من القرض مع صندوق النقد الدولي خلال الـ 3 شهور القادمة بعد استكمال المراجعة الثالثة.