شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.934 تيريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 20.28 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 28623.39 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.72% مسجلًا 6616.02 نقطة.

كما زاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 1.62% لينهي التعاملات عند مستوى 9407.65 نقطة.