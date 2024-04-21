شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تنشر صورًا جديدة لسرير أمينة هانم إلهامى والدة الخديو عباس حلمي الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار صورًا جديدة لسرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد على توفيق أثناء أعمال ترميمه بمتحف قصر محمد على بالمنيل، وذلك بعد تكذيب ما تردد بشأن اختفاء السرير.

وكانت الوزارة أصدرت بيانا ردا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اختفاء سرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديو عباس حلمي الثاني والأمير محمد على توفيق-بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد أسرة متحف قصر محمد على بالمنيل، فإنها توضح أن رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أكد أن السرير يتم ترميمه ولا صحة لما يتردد عن اختفائه.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار إن هذا الأمر عار تماماً من الصحة وإن السرير موجود بالمتحف لإجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدا لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم الهامى ضمن سيناريو العرض المحتفى للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد على بالمنيل والذي يتم تجهيزه حالياً تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل أن هذا السرير مصنوع من الفضة، وكان يتم عرضه قبل البدء في أعمال ترميمه في القاعة الشتوية لسراي العرش، ويزن السرير حوالي 850 كيلو جرام من الفضة الخالصة ويتميز بالجمال والروعة في النقوش والزخارف.

وأهابت وزارة السياحة والآثار مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة والرأي العام.



















