تراجع أسعار الأرز 3 آلاف جنيه للطن في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، عن انخفاض أسعار الأرز بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 3 آلاف جنيه للطن باختلاف نوعه.

وأوضح أن طن الأرز الشعير رفيع الحبه وصل إلى 14 ألف جنيه مقابل في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17 ألف جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبه إلى 15 ألف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية 18 ألف جنيه، فيما وصل طن الأرز الأبيض رفيع الحبة إلى 25 ألف جنيه ووصل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلى 26 ألف جنيه بانخفاض تجاوز 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية.

وتوقع أبوصدام في بيان، أن ينعكس بالانخفاض علي كافة أسعار الأرز المعبأ خلال الأيام القادمة.

وأرجع أبوصدام سبب انخفاض أسعار الأرز إلى كثرة المعروض مع قلة الطلب، حيث بدأ التجار يتخلصون من الأرز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان، وقرب موعد زراعة الأرز في الموسم الجديد مع انخفاض اسعار البدائل الاخري للأرز المصنوعه من الدقيق كالمعكرونة مع زيادة الضغط الرقابي علي المستغلين والمحتكرين.