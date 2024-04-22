شكرا لقرائتكم خبر عن السداد على 12 شهرا.. تفاصيل تغيير عداد الكهرباء لـ"مسبوق الدفع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية تقسيط تكلفة عداد الكهرباء مسبوق الدفع بالتقسيط على 12 شهرا، وبدون فوائد من خلال خصم مبلغ القسط الشهري الذى لا يتعدى الـ80 جنيها من رصيد العداد، الأمر الذي ساهم فى تشجيع المواطنين على تغير العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.

وفيما يلى أهم مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع:

1- يتميز العداد مسبوق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

2- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

3- تجنب المشترك مشكلة عدم انتظام المحصل و التى تودى لتراكم مديونية على المشترك.

4- هناك ما يقرب من 20 مليون مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع حتى الان أصبحوا لا يعانوا من مشاكل الفواتير.

6- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

7- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

8- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

9- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.