شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الإثنين 22 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر البلطي مقاس 1 من 70 إلى 74 جنيها، والبلطي 2 من 63 إلى 69 جنيها، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، في أسواق الجملة، وسط تطورات مستمرة وتراجع في سعر السمك بمصر رغم زيادة الطلب، وسجل سعر البلطي مقاس 1 من 70 إلى 74 جنيها، والبلطي 2 من 63 إلى 69 جنيها، والبلطي الاسواني من 30 إلى 70 جنيها، والفيلية من 50 إلى 250 جنيها، قشر البياض 120 إلى 160 جنيها، والبياض من 90 إلى 130 جنيها.

وسجل سعر السمك الثعابين من 50 إلى 350 جنيها، والمكرونة الخليجي من 80 إلى 110 جنيهات، والمكرونة السويس من 85 إلى 125 جنيها، والبرانيس من 85 إلى 125 جنيها، وسمك موسي من 180 إلى 420 جنيها.

وبلغ سعر السبيط من 180 إلى 420 جنيها، وسمك قرش 40 إلى 70 جنيها، الكابوريا من 40 إلى 230 جنيها، والجمبري 515 إلى 615 جنيها للجامبو، الجمبري مقاس 1 من 440 إلى 500 جنيه، وجمبري مقاس 2 من 310 إلى 420 جنيها.