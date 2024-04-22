شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مايو.. عمومية «أنابيب» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الـ34 (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها في 14 مايو المقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي فقط.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.

وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بعد مناقشته.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الاول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

وأوضحت أن الجدول يشمل:. التصويت على صرف مبلغ ( 1,050,000 ) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.

وأفادت بأن الجدول: التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتصويت على معايير وضوابط أعمال المنافسة، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام 2024.

وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عبدالله أبو نيان في عمل منافس لأعمال الشركة.

ولفتت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22 مايو 2024م، وتنتهي بتاريخ 21 مايو 2027م ولمدة ثلاث سنوات.