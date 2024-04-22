شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لازوردي» توافق على انتخاب 7 أعضاء في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد أمس الأحد، في تمام الساعة 19:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 18:30 مساءً).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (إذ كانت نسبة الحضور 19.90 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 19.90% وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وشملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25-04-2027م.

والأعضاء المنتخبون هم: سليم فاخوري، عدنان الخلف، ريان قطب، عبدالله العثيم، سعود السليمان، صباح المؤيد، ماجد الصويغ.