الاقتصاد

عمومية «لازوردي» توافق على انتخاب 7 أعضاء في مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لازوردي» توافق على انتخاب 7 أعضاء في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد أمس الأحد، في تمام الساعة 19:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 18:30 مساءً).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (إذ كانت نسبة الحضور 19.90 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 19.90% وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وشملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25-04-2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: سليم فاخوري، عدنان الخلف، ريان قطب، عبدالله العثيم، سعود السليمان، صباح المؤيد، ماجد الصويغ.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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