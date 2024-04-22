شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 286.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، في التعاملات الصباحية عند آخر مستوياتها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 286.71 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في السعودية نحو 262.82 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 250.88 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 215.04 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 167.25 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 143.36 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم نحو 8917 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 2007 ريالات، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 286.710 ألف ريال.

