الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين، 22-4-2024، في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-4-2024 بالبنك المركزي نحو 48.32 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 48.35 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.35 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.