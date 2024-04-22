شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه

أسعار الدولار اليوم

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، خلال التعاملات الصباحية، في البنوك العاملة بمصر، عند آخر مستوياتها.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين في بنك مصر، نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الإثنين نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، اليوم، نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.