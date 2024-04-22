الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، خلال التعاملات الصباحية، في البنوك العاملة بمصر، عند آخر مستوياتها.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين في بنك مصر، نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الإثنين نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، اليوم، نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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