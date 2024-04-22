شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر يستهل تعاملات الأسبوع عند 3255 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع والتي تسجل مستويات 3255 جنيها للجرام من عيار 21 وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3260 ختام تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3720 جنيها.

عيار 21 يسجل 3255 جنيها.

عيار 18 يسجل 2790 جنيها.

عيار 14 يسجل 2170 جنيها.

الجنيه الذهب 26040 جنيها.

اونصة الذهب

خلال آخر 9 أسابيع من التداول لم ينخفض الذهب سوى لأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس والذي دفعه لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 16% وارتفاع خلال شهر ابريل وحده بنسبة 7.1%.

وخلال الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على حركة أسعار الذهب مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن معظم فترات الأسبوع، وفي الوقت نفسه سيطر الحذر على المتداولين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

خلال بداية الأسبوع الماضي هاجمت إيران الكيان الصهيوني بعدد كبير من المسيرات والصواريخ، ولكن تأثير هذه الهجمات جاء محدود بشكل كبير بالإضافة إلى اعلان إيران أن ردها على التجاوزات الإسرائيلية قد انتهى.

