الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، مقارنة بمستوى أسعار أمس، حيث انخفض سعر الجرام نحو 10 جنيهات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3726 جنيها للجرام.

كما سجلت سعر الجنيه الذهب عند 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2359 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.