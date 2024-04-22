غلق باب الترشيح لانتخابات غرفة شركات السياحة ومندوبيها بعمومية اتحاد الغرف

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القاهرة - سامية سيد - 16 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد بمجلس إدارة الغرفة و43 مرشحا لعمومية الاتحاد



أغلقت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر مساء اليوم الأحد باب تلقي طلبات الترشيح لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية للدورة الجديدة 2028 - 2024 ,جاء ذلك وفقا للمواعيد التي قام بتحديدها الاتحاد المصري للغرف السياحية

وعكفت اللجنة المشكلة بغرفة شركات السياحة برئاسة أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة بمراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشحين منذ فتح باب الترشح، والتأكد من سلامتها وسلامة إجراءات الترشح، كما ستقوم اللجنة برفع كشوف المرشحين وأوراقهم إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لإستكمال باقي الإجراءات تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 22 مايو المقبل.

وبلغ عدد المرشحين على عضوية مجلس إدارة الغرفة 16 مرشحا يتم إنتخاب 8 أعضاء من بينهم وعدد المرشحين لاختيار مندوبي الغرفة في عمومية اتحاد الغرف السياحية 43 مرشحا يتم إختيار 32 عضوا منهم

وأعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يتضمن إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك خلال 22 مايو المقبل بأحد فنادق القاهرة، علي أن ويبدأ التسجيل بالجمعية العمومية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عشر أعضاء من الجمعية العمومية على الأقل، وتبدأ الانتخابات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في ذات اليوم في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.