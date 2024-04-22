شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تنخفض 50 جنيها وعيار 21 يسجل 3210 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم في ظل انخفاض في سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، و يستمر الترقب في الأسواق لما قد يطرأ من التغيرات في أسعار الذهب المحلي في ظل عمليات التصدير خاصة مع اقتراب مبادرة زيرو جمارك.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3669 جنيها.

عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3225 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3210 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3255 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3260 جنيه للجرام، ليصبح إجمالي الهبوط خلال 24 ساعة حوالي 50 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب اليوم مقارنة مع اغلاق جلسة الأمس وذلك في ظل انخفاض تخطى 1.5% في سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.20 جنيه لكل دولار مما ساعد على تراجع سعر الذهب بمصر اليوم.

ومن جهة أخرى يبقى الترقب في أسواق الذهب قائم لمعرفة تغيرات الأسعار الممكن حدوثها خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار عمليات تصدير الذهب من قبل التجار في محاولة منهم لتعويض تراجع الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة الحالية.

مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية من المفترض أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الذهب المحلي.