شراء السبائك أم المشغولات الذهبية؟.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصيحة للمواطنين بشراء المشغولات بدلا من السبائك، موضحا أن هناك إقبال بالفعل على شراء المشغولات حاليا.

جاء هذا خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "الذهب كفئة أصولية وأداة للاستثمار" اليوم الاثنين.

وعن توقعات أسعار الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة، قال ميلاد إنه في حالة زيادة المعدن عالميا سيحدث زيادة محليا كما هو متوقع خلال الفترة المقبلة.

وعن حركة المبيعات في عيد الفطر، أكد ميلاد أن حركة البيع والشراء كانت متوسطة.

وعن التجهيزات الخاصة بإقامة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للذهب"نيبو"، أوضح ميلاد أنه سيتم عقد المعرض في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل، وسيقام على مساحة أكبر 10 آلاف متر مقارنة بنحو 7 آلاف متر خلال الدورة السابقة ،كما سيشارك كبرى الصناع وتجار المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى مشاركة المجلس العالمي للذهب.