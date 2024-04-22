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أسعار العملات.. الدولار واليورو يصعدان أمام الروبل الروسي

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واس- موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل في بورصة موسكو بنهاية تداولات اليوم بواقع 29.50 كوبيكا، مقارنة بقيمته عند آخر إغلاق، ليسجل 93.4471 روبلا.
وارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 99.4675 روبلا، بزيادة قدرها 7.50 كوبيكا.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2.51 كوبيك، ليبلغ 12.8455 روبلا.

بورصة موسكو

كما انخفض مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 1.19 نقطة، ما نسبته 0.034%، مقارنة بإقفال التداول السابق، إلى مستوى 3469.69 نقطة.
وانخفض مؤشر RTS بمقدار 2.05 نقطة، أي بنسبة 0.175%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، لتبلغ 1171.63 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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