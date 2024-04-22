شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رأس المال السوقي.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و904.6 مليارات جنيه.

انخفاض المؤشرات

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.67% مسجلًا 28144.22 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.08% مسجلًا 6544.86 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي انخفض بنسبة 1.31% ليسجل 9284.17 نقطة.