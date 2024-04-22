تفاهم بين «التأمينات» ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن

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ووقع المذكرة التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض، من جانب المؤسسة المحافظ عبد العزيز البوق، ومن جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المدير العام للمؤسسة الدكتور محمد الطراونة وبحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبوالفول.
ونصت المذكرة على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريعات والأبحاث الخاصة بتطوير الأداء التأميني بين الجهتين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة صناديق التأمينات الاجتماعية.
وجاء في المذكرة التعاون بين الجهتين في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المجال التأميني، والاستعانة بالخبرات الاستشارية في مجالات التأمينات الاجتماعية وتبادل الدراسات والتقارير بين المؤسستين، وكذلك التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لإبراز تجارب الطرفين في مجال التأمينات الاجتماعية.
المذكرة تتضمن:
- تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.
- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريعات والأبحاث.
- تبادل الخبرات في مجال إدارة صناديق التأمينات الاجتماعية.
- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المجال التأميني.
- الاستعانة بالخبرات الاستشارية في مجالات التأمينات.
- تبادل الدراسات والتقارير بين المؤسستين.
- التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لإبراز تجارب الطرفين.
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