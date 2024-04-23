سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالبنك المركزي نحو 48.09 جنيه للشراء، 48.23 جنيه للبيع.

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، الموافق 23-4-2024، في البنوك المصرية.

محمد يوسف

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